Россиян предупредили о протестах в ряде стран мира

Акции протеста проходят сегодня в Таиланде, Франции и Греции. Россиян, находящихся в этих странах, призывают быть осторожными.

Так, в греческих Афинах местные жители выступают против строительства лагерей для мигрантов. Акции проходят и в ряде других городов Греции. В стране усилена работа полицейских, возможно перекрытие дорог.

В Бангкоке на протест вышли студенты. В городе возможно ограничение в работе общественного транспорта.

Во Франции манифестации ожидаются 29 февраля. Как сообщили в МИД России, на улицы выйдут сторонники "желтых жилетов". Движение транспорта в Париже будет ограничено.