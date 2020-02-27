Акции протеста проходят сегодня в Таиланде, Франции и Греции. Россиян, находящихся в этих странах, призывают быть осторожными.
Так, в греческих Афинах местные жители выступают против строительства лагерей для мигрантов. Акции проходят и в ряде других городов Греции. В стране усилена работа полицейских, возможно перекрытие дорог.
В Бангкоке на протест вышли студенты. В городе возможно ограничение в работе общественного транспорта.
Во Франции манифестации ожидаются 29 февраля. Как сообщили в МИД России, на улицы выйдут сторонники "желтых жилетов". Движение транспорта в Париже будет ограничено.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.