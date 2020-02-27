В Италии сообщили о новых случаях коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Италии. К этому часу известно о 474 заболевших.

Наиболее активно вирус распространяется на севере страны. На юге несколько случаев также есть. 12 человек скончались.

Россиянам рекомендуют отказаться от поездок в Италию, а туроператорам — продавать туры в эту страну.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что случаи коронавируса также выявлены в Дании, Эстонии и Румынии.