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Источник Правда.Ру

В Италии сообщили о новых случаях коронавируса

Мир

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Италии. К этому часу известно о 474 заболевших.

Наиболее активно вирус распространяется на севере страны. На юге несколько случаев также есть. 12 человек скончались.

Россиянам рекомендуют отказаться от поездок в Италию, а туроператорам — продавать туры в эту страну.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что случаи коронавируса также выявлены в Дании, Эстонии и Румынии.

италия коронавирус
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