Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Италии. К этому часу известно о 474 заболевших.
Наиболее активно вирус распространяется на севере страны. На юге несколько случаев также есть. 12 человек скончались.
Россиянам рекомендуют отказаться от поездок в Италию, а туроператорам — продавать туры в эту страну.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что случаи коронавируса также выявлены в Дании, Эстонии и Румынии.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.