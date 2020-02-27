Гражданку России арестовали в аэропорту Стамбула. Полиция подозревает ее в провозе запрещенных веществ.
Правда, подозрение вызвано событиями, которые случились два года назад.
Как сообщили в российском генконсульстве, задержание произведено "в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества".
Сейчас женщина задержана, а ее муж находится на постоянной связи с дипломатами.
Ранее "Правда.Ру" писала о попытке перевозки наркотиков на подводной лодке. Трюк пытались провернуть граждане Колумбии, но их задержала национальная воздушно-морская служба Панамы.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.