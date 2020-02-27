Американцы и южнокорейцы отменили совместные учения

Коронавирус внес корректировки в действия властей США и Южной Кореи. Запланированные ранее совместные военные учения двух стран отменены.

Информацию подтвердили в Вооружённых силах США в Южной Корее.

"В свете объявленного правительством Южной Кореи наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19 альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения командования объединённых сил США и Республики Корея до дальнейших распоряжений", — сообщается на сайте ведомства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 1595 человек. В США случаев коронавируса нет, однако местные врачи занимаются созданием вакцины.