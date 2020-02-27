Больше 30 человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели

Массовые беспорядки продолжаются в Нью-Дели. В очередном столкновении погибло 32 человека.

Протесты идут каждый день. За последние дни травмы получили около 200 человек. Полиция арестовывает участников митингов.

Причина народных волнений — поправки в закон о гражданстве. Власти упростили процесс его получения для граждан стран Южной Азии, где те испытывают притеснения. Речь идет о тех, кто не является мусульманином.