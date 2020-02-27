В Китае коронавирус свирепствует только в Хубэе
Согласно распространенному сегодня отчету китайского госкомитета по эпидемии коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране потихоньку стабилизируется:
на 00:00 часов 27 февраля
в материковой части Китая
- зарегистрировано 78497 случаев заражения коронавирусом,
- вылечено - 32495 человек,
- летальных исходов по стране - 2 744.
За сутки в 31 провинции
- заболели - 433 человека,
- выписано из больниц - 2750 пациентов,
- умерли - 29.
Из них (за сутки) в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй
- новых случаев заражения - 409,
- умерли 26 человек.