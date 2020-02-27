В Китае коронавирус свирепствует только в Хубэе

Согласно распространенному сегодня отчету китайского госкомитета по эпидемии коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране потихоньку стабилизируется:

на 00:00 часов 27 февраля

в материковой части Китая

зарегистрировано 78497 случаев заражения коронавирусом,

вылечено - 32495 человек,

летальных исходов по стране - 2 744.

За сутки в 31 провинции

заболели - 433 человека,

выписано из больниц - 2750 пациентов,

умерли - 29.

Из них (за сутки) в эпицентре эпидемии - провинции Хубэй