Распространение коронавируса по миру: неоптимистичная статистика
Коронавирус, который в декабре прошлого года появился в Китае и уже «натворил бед» в этой стране, начинает медленно, но уверенно распространяться по миру. И очень похоже на то, что предупреждение ВОЗ о вероятности пандемии - не перестраховка врачей.
ВОЗ: «По состоянию на полночь 26 февраля за пределами Китая
- 2918 людей в 37 странах заражено коронавирусом COVID-19, то есть за сутки число заболевших выросло на 459 человек;
- умерло - 43, из них за последние сутки - 9.
26 февраля из разных стран стали поступать сообщения о появлении первых зараженных:
- болезнь - об этом сообщил Луис Энрике Мандетта, министр здравоохранения Бразилии, достигла Латинской Америки: 61-летний мужчина «привез» COVID-19 из поездки в Италию;
- по 1 случаю зафиксировано в Северной Македонии, Норвегии, Грузии, Румынии и Финляндии;
- по 2 случая - в Пакистане и Швеции;
- в Германии заболел военнослужащий с авиабазы Кельн-Ван; в стране зафиксировано 18 случаев заражения, большинство - в Баварии;
- в Иране 139 случаев заражения, из них со смертельным исходом - 19;
- в Италии - более 370 инфицированных, летальных исходов - 12;
- 6 новых случаев в США - все у экс-пассажиров лайнера Diamond Princess;
- До 33 увеличилось число заболевших в Бахрейне (за сутки - +7)...