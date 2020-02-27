Распространение коронавируса по миру: неоптимистичная статистика

Коронавирус, который в декабре прошлого года появился в Китае и уже «натворил бед» в этой стране, начинает медленно, но уверенно распространяться по миру. И очень похоже на то, что предупреждение ВОЗ о вероятности пандемии - не перестраховка врачей.

ВОЗ: «По состоянию на полночь 26 февраля за пределами Китая

2918 людей в 37 странах заражено коронавирусом COVID-19, то есть за сутки число заболевших выросло на 459 человек;

умерло - 43, из них за последние сутки - 9.

26 февраля из разных стран стали поступать сообщения о появлении первых зараженных: