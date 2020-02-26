У жителей Германии обнаружили коронавирус

Три жителя Германии заболели коронавирусом. Это первые случаи заболевания опасной инфекцией в стране.

Самый тяжелый случай у 47-летнего жителя Северного Рейна-Вестфалии. Изначально врачи заподозрили у него пневмонию, но позже диагностировали коронавирус. Его вместе с супругой отправили в карантин. Ранее они вернулись из путешествия.

Еще один пациент, вероятнее всего, "привез" болезнь из Италии, откуда недавно приехал. 25-летний мужчина живет в округе Геппинген. В указанных регионах страны власти закрыли школы и детские сады.

Ранее "Правда.Ру" писала о вспышке коронавируса в Италии. По официальным данным, в стране зарегистрировано уже 322 случая заражения коронавирусом.