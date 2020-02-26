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Харьковский горсовет снова вернул проспекту имя маршала Жукова

Мир » Бывший СССР » Украина

Горсовет Харькова, 26 февраля, во второй раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс. Украина"."За" переименование проголосовали 52 депутата, "против" — 8. Секретарь топонимической комиссии горсовета Алексей Хорошковатый сообщил, что в ноябре 2019 в горсовет обратился ряд ветеранских организаций города с инициативой вернуть проспекту Григоренко имя Жукова. По итогам общественного электронного голосования идею переименования поддержали 86% горожан (11 193 человека).

Городской глава Харькова Геннадий Кернес объяснил противникам переименования, что возвращение проспекту имени Константина Жукова не препятствует закону о декоммунизации, который не распространяются на памятники и памятные знаки, связанные с освобождением Украины от нацистов.

Спор о том, в честь кого же будет назван проспект, длится более трех лет. Сейчас проспект называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко.

В середине прошлого года проспект был уже был переименован горсоветом, но суд отменил это решение. В постановлении мэра Кернеса утверждалось, что в Харькове знают маршала Жукова не только как человека, который принял капитуляцию Германии, а еще как освободителя города от немецких оккупантов.

Георгий Жуков руководил Курско-Белгородской операцией, в результате которой  Харьков был освобожден 23 августа 1943 года. Именно в этот день празднуется день города.

Как сообщала "Правда.Ру" в Харькове недавно впервые на Украине была предпринята попытка провести протест против фактической ликвидации преподавания в средней школе на русском языке.

Темы харьков проспект георгий жуков геннадий кернес декоммунизация украины
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Харьковский горсовет снова вернул проспекту имя маршала Жукова
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