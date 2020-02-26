Харьковский горсовет снова вернул проспекту имя маршала Жукова

Горсовет Харькова, 26 февраля, во второй раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс. Украина"."За" переименование проголосовали 52 депутата, "против" — 8. Секретарь топонимической комиссии горсовета Алексей Хорошковатый сообщил, что в ноябре 2019 в горсовет обратился ряд ветеранских организаций города с инициативой вернуть проспекту Григоренко имя Жукова. По итогам общественного электронного голосования идею переименования поддержали 86% горожан (11 193 человека).

Городской глава Харькова Геннадий Кернес объяснил противникам переименования, что возвращение проспекту имени Константина Жукова не препятствует закону о декоммунизации, который не распространяются на памятники и памятные знаки, связанные с освобождением Украины от нацистов.

Спор о том, в честь кого же будет назван проспект, длится более трех лет. Сейчас проспект называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко.

В середине прошлого года проспект был уже был переименован горсоветом, но суд отменил это решение. В постановлении мэра Кернеса утверждалось, что в Харькове знают маршала Жукова не только как человека, который принял капитуляцию Германии, а еще как освободителя города от немецких оккупантов.

Георгий Жуков руководил Курско-Белгородской операцией, в результате которой Харьков был освобожден 23 августа 1943 года. Именно в этот день празднуется день города.

Как сообщала "Правда.Ру" в Харькове недавно впервые на Украине была предпринята попытка провести протест против фактической ликвидации преподавания в средней школе на русском языке.