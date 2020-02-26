Украина решила возродить ракетную программу как ответ "агрессору"

В самое ближайшее время Украина займется реализацией плана по возрождению ракетной отрасли. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено, и мы сможем ответить любому агрессору", — передает слова Данилова "Радио НВ".

Он настаивает на том, что во времена СССР Украина была ударным производителем ракет, выпускавшим 98% вооружения, лишь 2% приходилось на долю остальных республик.

"Когда говорилось, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные", — отметил секретарь СНБО.

Впрочем, точных сроков возрождения из пепла оборонных предприятий страны Данилов не назвал.