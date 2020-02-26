Доставка почтовых отправлений из Украины в Китай возобновлена. Пересылку осуществляет "Укрпочта".
Об этом сообщила пресс-служба украинской почтовой службы.
"С 26 февраля возобновляется приём всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи посольства КНР на Украине", — говорится в сообщении.
Отправку сообщений приостанавливали из-за коронавируса. При этом почтовые отправления из Китая на Украину принимали регулярно.
Между тем, по официальным данным, число жертв коронавируса достигло 2715 человек.
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