Зеленский: Украина делает все, чтобы прекратить войну в Донбассе

Украина прикладывает все усилия, чтобы прекратить военные действия в Донбассе. Такое заявление сегодня сделал президент Украины.

Выступая на форуме Age of Crimea 2020, Владимир Зеленский подчеркнул, что мир в Донбассе не будет платой за Крым.

"Сегодня мы делаем всё, всё возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира в Донбассе", — отметил украинский президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма - часть национальной идеи украинцев. Поэтому граждан страны, проживающих на полуострове, Украина продолжит поддерживать.