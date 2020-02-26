Украинские власти все еще верят в возвращение Крыма в состав Украины. Процесс является частью национальной идеи Незалежной.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Я хотел бы начать с простых очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи", — подчеркнул президент Украины, выступая на форуме Age of Crimea 2020.
Ранее даже в США признали, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал глава Госдепа США Майк Помпео.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.