Зеленский: принадлежность Крыма Украине очевидна

Украинские власти все еще верят в возвращение Крыма в состав Украины. Процесс является частью национальной идеи Незалежной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я хотел бы начать с простых очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи", — подчеркнул президент Украины, выступая на форуме Age of Crimea 2020.

Ранее даже в США признали, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал глава Госдепа США Майк Помпео.