СНБО Украины: мы готовы к войне с Россией

Пять возможных сценариев развития ситуация в Донбассе рассматривают на Украине. Среди них есть и война с Россией.

Такое мнение высказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В интервью он заявил, что Киев не исключает полномасштабного наступления России и "очень-очень мощно" готовится к этому.

Ранее бывший секретарь СНБО Владимир Турчинов заявил, что Украина не нападает на Россию только из-за наличия у последней ядерного оружия.