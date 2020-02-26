Пять возможных сценариев развития ситуация в Донбассе рассматривают на Украине. Среди них есть и война с Россией.
Такое мнение высказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В интервью он заявил, что Киев не исключает полномасштабного наступления России и "очень-очень мощно" готовится к этому.
Ранее бывший секретарь СНБО Владимир Турчинов заявил, что Украина не нападает на Россию только из-за наличия у последней ядерного оружия.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.