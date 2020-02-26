Некоторые страны, в которых особо активно распространяется коронавирус, не рекомендуют ездить россиянам. С предостережением выступил Роспотребнадзор.
В частности, в ближайшее время лучше не ездить в Италию, Иран и Южную Корею.
"По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, Республике Корея и Иране", — сообщает сайт ведомства.
Ранее от поездки на Север Италии граждан России предостерегало посольство в Италии.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.