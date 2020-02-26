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Секс-скандал на Олимпе: чемпион обвиняется в групповом изнасиловании

Мир

Стивен Лопез, олимпийский чемпион по тхэквондо, в очередной раз оказался в центре секс-скандала. О том, что канадец в 2010 году был участником группового изнасилования, заявляет некая женщина, имя которой правоохранители не называют.

Об этом сегодня пишет The Daily Beast.

Как стало известно изданию, потерпевшая утверждает, что тхэквондист Лопез в компании других мужчин в одном из отелей Далласа напоил женщину и надругался над ней.

"Таким образом, — пишет The Daily Beast, — число вероятных жертв сексуальных преступлений спортсмена выросло до шести. А ведь совсем недавно, в 2018-ом году, Лопез едва избежал дисквалификации за связь с 14-летней Ниной Зампетти. Но тогда это не стало уроком любвеобильному чемпиону, и в сентябре того же года агентство U. S.Center for SafeSport, занимающееся вопросами этики и дисциплины в спорте, пожизненно отстранило его от выступлений".

Стивен Лопез:

  • двукратный чемпион Олимпийских игр — в 2000 и 2004;
  • обладатель бронзовой медали пекинской Олимпиады;
  • пятикратный чемпион мира по тхэквондо.
Темы тхэквондо стивен лопез секс-скандал обвинение в изнасиловании
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