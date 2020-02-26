Эпидемия в Китае: статистика за сутки

Сегодня китайский госкомитет по здравоохранению сообщает, что в материковой части страны коронавирусом заражены уже более 78 тысяч человек.

В распространенном ведомством документе о ситуации с эпидемией коронавируса говорится, что, по состоянию на 00:00 часов 26 февраля, в 31 провинции Китая зафиксировано

случаев заражения COVID-19 — 78064,

вылечившихся пациентов — 29745,

летальных исходов — 2715.

В очаге эпидемии

За минувшие сутки в провинции Хубэй, которая остается "самым опасным" местом по распространению коронавируса в Китае