Сегодня китайский госкомитет по здравоохранению сообщает, что в материковой части страны коронавирусом заражены уже более 78 тысяч человек.
В распространенном ведомством документе о ситуации с эпидемией коронавируса говорится, что, по состоянию на 00:00 часов 26 февраля, в 31 провинции Китая зафиксировано
За минувшие сутки в провинции Хубэй, которая остается "самым опасным" местом по распространению коронавируса в Китае
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.