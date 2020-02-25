Коронавирус за сутки обнаружен у 390 человек в 33 странах

Количество зараженных коронавирусом за пределами материкового Китая продолжает увеличиваться.

По состоянию на 25 февраля ВОЗ в своем ежедневном мониторинговом документе указала цифру — 2459. Столько человек, по данным организации, в мире болеют новой пневмонией, вызванной вирусом COVID-19.