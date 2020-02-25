Количество зараженных коронавирусом за пределами материкового Китая продолжает увеличиваться.
По состоянию на 25 февраля ВОЗ в своем ежедневном мониторинговом документе указала цифру — 2459. Столько человек, по данным организации, в мире болеют новой пневмонией, вызванной вирусом COVID-19.
"За сутки число инфицированных коронавирусом в 33 странах выросло на 390 человек. За пределами КНР смертность от COVID-19 составляет 34 человека. Из них только за последние сутки умерли 11", — говорится в опубликованном ВОЗ документе.
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