Боевики ПНС обстреляли четыре района Триполи

Бандиты незаконных вооруженных формирований, контролируемых ПНС, атаковали четыре района Триполи — Сук аль-Джума, Айн Зара, Салах ад-Дин и Абу Салим. Об этом местный житель рассказал в Твиттере.

В результате постоянных провокаций со стороны террористов Файеза Сарраджа страдают не только силы ЛНА Халифы Хафтара, но и простые люди, живущие в столице и на окраинах.

ЛНА все еще придерживается режима прекращения огня, введенного в ночь на 12 января 2020 года. Силы Хафтара отвечают лишь точечными ударами боевикам, оккупировавшим ливийскую столицу. Так армия старается предотвратить эскалацию конфликта с террористами ПНС, вопреки перемирию ведущих огонь как по ее позициям, так и по домам мирных жителей.

Как пишет ФАН, нередко участниками провокаций становятся сирийские наемники, переброшенные Турцией на помощь Сарраджу. По словам журналистов, именно этих джихадистов можно назвать основным дестабилизатором ливийского конфликта. Ведь они перечеркивают достигнутые мирные инициативы, направленные на прекращение огня в стране.

Ранее ФАН опубликовало подробные "контрабандные маршруты" турецких властей, помогающих ПНС. Таким образом Анкара нарушает оружейное эмбарго ООН и договоренности о недопуске иностранного вмешательства в ливийский конфликт, достигнутые во время Берлинской конференции.