Самолет из Тегерана не долетел до Стамбула из-за коронавируса

Двенадцать пассажиров рейса "Тегеран-Стамбул" почувствовали себя плохо. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке в Анкаре.

Сейчас самолет находится в аэропорту Эсенбога. Предполагается, что у одного из пассажиров есть признаки коронавируса. Резкое повышение температуры тела почувствовали 12 человек.

На борту введен карантин. В самолете находятся 132 человека, врачи проверяют каждого пассажира.

Ранее сообщалось, что коронавирус активно распространяется в Южной Корее. На сегодняшний день зарегистрировано 893 случая заболевания. Восемь человек скончались.