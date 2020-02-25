Двенадцать пассажиров рейса "Тегеран-Стамбул" почувствовали себя плохо. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке в Анкаре.
Сейчас самолет находится в аэропорту Эсенбога. Предполагается, что у одного из пассажиров есть признаки коронавируса. Резкое повышение температуры тела почувствовали 12 человек.
На борту введен карантин. В самолете находятся 132 человека, врачи проверяют каждого пассажира.
Ранее сообщалось, что коронавирус активно распространяется в Южной Корее. На сегодняшний день зарегистрировано 893 случая заболевания. Восемь человек скончались.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.