Встречи лидеров Турции и России может не состояться. В Кремле не идет подготовка подобной встречи.
Об этом 25 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас речи не идёт о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идёт согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники ещё дали согласие", — заявил представитель Кремля.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным 5 марта. Целью встречи станет ситуация в Идлибе.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.