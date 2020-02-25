Индийская армия обновит вооружение. Необходимое планируется закупить в США.
О договоренностях о поставках сообщил президент США.
"Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более $3 млрд, включая вертолёты Apache и MH-60R", — заявил Дональд Трамп.
Ранее "Правда.Ру" писала о производстве российского ракетно-пушечного комплекса противоракетной обороны АК-630М в Индии. Система поражает наземные и воздушные цели на расстоянии 4-5 км и успешно охраняет границы страны.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.