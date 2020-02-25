Хосни Мубарак скончался в Египте. Он был президентом страны с 1981 по 2011 годы.
Трагическую новость сообщает государственное телевидение Египта. Экс-президенту был 91 год.
Свою политическую карьеру он завершил, уйдя в отставку из-за многочисленных протестов населения.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.