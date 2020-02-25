"Бесполезной возней" назвал поведение украинского МИДа в Сербии крымский депутат. Свое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он ответил на вопрос о ситуации, которая произошла в Сербии. Там прошла международная туристическая выставка. На российском стенде была размещена символика Крыма. Украинские власти отреагировали агрессивно и направили требование не повторять подобное в будущем. Посол Сербии Аца Йованович подчеркнул, что Сербия неизменно поддерживает территориальную целостность и госсуверенитет Украины, и согласился с "указанным досадным фактом".
"Это глупые заявления и бесполезная возня украинского МИДа во всех странах мира. Процесс признания Крыма как неотъемлемой части России остановить невозможно. Об этом говорят многочисленные факты, в том числе и появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма", — цитируют Гемпеля СМИ.
Он отметил, что Украине пора выйти на диалог с Россией.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.