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Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира

Мир

"Бесполезной возней" назвал поведение украинского МИДа в Сербии крымский депутат. Свое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так он ответил на вопрос о ситуации, которая произошла в Сербии. Там прошла международная туристическая выставка. На российском стенде была размещена символика Крыма. Украинские власти отреагировали агрессивно и направили требование не повторять подобное в будущем. Посол Сербии Аца Йованович подчеркнул, что Сербия неизменно поддерживает территориальную целостность и госсуверенитет Украины, и согласился с "указанным досадным фактом".

"Это глупые заявления и бесполезная возня украинского МИДа во всех странах мира. Процесс признания Крыма как неотъемлемой части России остановить невозможно. Об этом говорят многочисленные факты, в том числе и появление на картах во многих странах мира Украины без Крыма", — цитируют Гемпеля СМИ.

Он отметил, что Украине пора выйти на диалог с Россией. 

Темы крым украина юрий гемпель
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