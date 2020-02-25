18 детей пострадали во время наезда на толпу в Германии

35 человек оказались в больнице после наезда автомобиля на толпу в Германии. 18 человек из них — дети.

Об этом в микроблоге написала полиция Северного Гессена.

"Мотив преступника до сих пор неясен. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

17 человек уже осмотрены врачами. Им оказали помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.

Напомним, ЧП произошло вечером 24 февраля в городе Фолькмарзен. Машина протаранила карнавальное шествие. За рулем находился 29-летний мужчина, который совершил преступление намеренно.