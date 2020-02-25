35 человек оказались в больнице после наезда автомобиля на толпу в Германии. 18 человек из них — дети.
Об этом в микроблоге написала полиция Северного Гессена.
"Мотив преступника до сих пор неясен. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.
17 человек уже осмотрены врачами. Им оказали помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.
Напомним, ЧП произошло вечером 24 февраля в городе Фолькмарзен. Машина протаранила карнавальное шествие. За рулем находился 29-летний мужчина, который совершил преступление намеренно.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.