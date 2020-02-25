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Виновник наезда на толпу в Германии обещал соседке "попасть в газеты"

Мир » Европа » Евросоюз

Водитель, который на полном ходу протаранил толпу участников карнавального шествия в немецком городке Фолькмарзен, незадолго до происшествия пообещал соседке "попасть в газеты".

О новой подробности трагедии, разыгравшейся в Германии, сообщил ТК RTL.

"Я видела, как он сегодня уезжал. Он выглядел так, словно принял наркотики и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты", — говорит "на камеру" соседка водителя.

По данным немецких журналистов, 29-летний житель Фолькмарзена, задавивший 30 человек, задержан. Причем сотрудникам полиции пришлось буквально отбивать его от разъяренных очевидцев наезда, которые пытались на месте устроить суд Линча.

Сейчас он находится под защитой полиции, которая ждет, когда медики "приведут его в нормальное состояние", чтобы провести первый допрос.

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