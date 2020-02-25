Администрация США запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Дональд Трамп направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в размере $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

"Дополнительный бюджетный запрос поступил на Капитолийский холм поздним вечером в понедельник, 24 февраля (утро вторника по мск — прим. ред). В пакете предлагается использовать нетронутые ранее деньги, выделявшиеся для борьбы с Эболой, а также новые деньги на общую сумму более $2 млрд", — цитирует издание сообщения Управления по управлению и бюджету США.

По данным Politico, администрация президента Соединенных Штатов предлагает

$1,5 млрд направить на противоэпидемиологические мероприятия в стране,

$1 млрд — на разработку лекарств и вакцин от коронавируса.

Трамп ошибся в расчетах?

"Запрос Трампа на дополнительное финансирование борьбы с коронавирусом ничтожно мал, — считает Крис Микинс, аналитик Raymond James, — надо направить на это как минимум $ 15 млрд. А $3 млрд необходимы только для разработки вакцины".

И напоминает, что предыдущий хозяин Белого дома — Барак Обама — был более щедр в вопросах обеспечения безопасности здоровья граждан страны — на борьбу с Эболой в 2014 году он запрашивал у Конгресса $ 6,2 млрд.

Заболеваемость коронавирусом в США

По данным газеты, на сегодняшний день в Штатах