Дональд Трамп направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в размере $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.
"Дополнительный бюджетный запрос поступил на Капитолийский холм поздним вечером в понедельник, 24 февраля (утро вторника по мск — прим. ред). В пакете предлагается использовать нетронутые ранее деньги, выделявшиеся для борьбы с Эболой, а также новые деньги на общую сумму более $2 млрд", — цитирует издание сообщения Управления по управлению и бюджету США.
По данным Politico, администрация президента Соединенных Штатов предлагает
"Запрос Трампа на дополнительное финансирование борьбы с коронавирусом ничтожно мал, — считает Крис Микинс, аналитик Raymond James, — надо направить на это как минимум $ 15 млрд. А $3 млрд необходимы только для разработки вакцины".
И напоминает, что предыдущий хозяин Белого дома — Барак Обама — был более щедр в вопросах обеспечения безопасности здоровья граждан страны — на борьбу с Эболой в 2014 году он запрашивал у Конгресса $ 6,2 млрд.
По данным газеты, на сегодняшний день в Штатах
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