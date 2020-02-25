По данным министерства здравоохранения Южной Корее за минувшие сутки в стране выявлены 60 новых случаев заражения коронавирусом.
"На утро 25 февраля в Южной Корее
— написано в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний республики.
Как следует из распространенного документа,
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.