77658 случае заражения коронавирусом зафиксировано в материковой части Китая.
Такова официальная статистика госкомитета страны по здравоохранению на 00:00 часов 25 февраля.
Как следует из распространенного сегодня ведомством отчета об эпидемии новой пневмонии, в 31 провинции материкового Китая
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Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.