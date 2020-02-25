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Источник Правда.Ру

Эпидемия в Китае: статистика за сутки

Мир

77658 случае заражения коронавирусом зафиксировано в материковой части Китая.

Такова официальная статистика госкомитета страны по здравоохранению на 00:00 часов 25 февраля.

Как следует из распространенного сегодня ведомством отчета об эпидемии новой пневмонии, в 31 провинции материкового Китая

  • зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения,
  • вылечено 27 232 человека,
  • летальных исходов болезни - 2663.

За последние сутки

  • выявлено новых зараженных - 508,
  • выписано из больниц - 2589 человек,
  • умерли от COVID-19 - 71 пациент (68 из них - в провинции Хубэй).

 

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