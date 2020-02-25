30 пострадавших: в Германии автомобиль врезался в толпу на улице

Вечером понедельника в немецком городе Фолькмарзен 30 человек — участников карнавального шествия пострадали от действий водителя легкового автомобиля, который на большой скорости "протаранил" толпу.

По сообщениям очевидцев, мужчина объехал уличное ограждение и умышлено направил машину на людей.

"Прибавив газу, он проехал по толпе метров 300", — сообщает ТК ARD.

Полиция не исключает теракт

Генпрокуратурой Франкфурта-на-Майне возбуждено дело по подозрению в покушении на убийство. "В целях предосторожности все карнавальные шествия в Гессене отменены. Мы не можем исключить того, что это был теракт", — подчеркнули в прокуратуре.

"Мы ведем расследование по всем направлениям, поскольку пока непонятно, какой мотив на совершение наезда был у 29-летнего водителя, когда он направлял машину на толпу",

— говорит Александер Бадле, официальный полиции города.