Вечером понедельника в немецком городе Фолькмарзен 30 человек — участников карнавального шествия пострадали от действий водителя легкового автомобиля, который на большой скорости "протаранил" толпу.
По сообщениям очевидцев, мужчина объехал уличное ограждение и умышлено направил машину на людей.
"Прибавив газу, он проехал по толпе метров 300", — сообщает ТК ARD.
Генпрокуратурой Франкфурта-на-Майне возбуждено дело по подозрению в покушении на убийство. "В целях предосторожности все карнавальные шествия в Гессене отменены. Мы не можем исключить того, что это был теракт", — подчеркнули в прокуратуре.
"Мы ведем расследование по всем направлениям, поскольку пока непонятно, какой мотив на совершение наезда был у 29-летнего водителя, когда он направлял машину на толпу",
— говорит Александер Бадле, официальный полиции города.
"Поданным экстренных медслужб, пострадали 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших треть — дети", — сообщил Бадле.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.