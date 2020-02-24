Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен

Киевские власти определились с суммой выплат бойцам, освобожденным из плена в Донбассе. Как сообщили в ведомстве по делам ветеранов, выплаты начнутся в понедельник. А первый обмен, напомним, состоялся 29 декабря 2019 года.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Кроме денежной помощи освобожденные получат квартиры. Этот вопрос прорабатывается — администрация президента проводит переговоры по приобретению жилплощади. Об этом сообщили в парламенте Украины. Сейчас освобожденные украинцы обеспечены временными местами проживания.