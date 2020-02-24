Германия призывает к созданию наднациональной европейской армии

Немецкие социал-демократы предложили новую структуру армии Европы. Предлагается создать наднациональную армию, которая будет существовать параллельно с национальными вооруженными силами. Цель такой структуры не отличается оригинальностью. Это нужно для противостояния России.

«Для того чтобы в будущем противостоять России, Китаю и США, европейцы должны быть готовы активно отстаивать свои интересы — во внешней политике и военной сфере. Однако проблема в том, что процесс по налаживанию военного сотрудничества между 27 странами-членами союза двигается "черепашьим темпом"», — отмечает автор статьи в издании Die Welt .

Эксперт по вопросам обороны от Социал-демократической партии Германии Фриц Фельгентрой считает, что Европа должна перестать быть эгоистичной.

"Мир не будет ждать, пока Европа преодолеет национальный эгоизм", — заявил один из авторов новой структуры.

Социал-демократы считают, что новая армия не только усилит оборону ЕС, но и повысит динамику объединения в Европе