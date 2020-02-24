Провокация и блеф: в России оценили "ядерные" учения в США

В Москве дали оценку учениям США по отражению российского ядерного удара. Российские политики пришли к выводу, что состоявшиеся военные игры — блеф и провокация.

Напомним, учения предполагали сценарий, по которому в Европе разворачивается война с Россией. Она, по задумке авторов игры, наносит удары ядерным оружием малой мощности. США имитировали ответные действия. В учениях кроме военных приняли участие также конгрессмены для того, чтобы попытаться просчитать действия во время ядерного кризиса.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что деятели Соединенных Штатов — мастера по части имитации и блефа.

"В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении", — сказала Ковитиди.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев считает, что Вашингтон с помощью этих учений попытался подогреть чувство страха перед Россией, а кроме того, это успокоительное средство для слабых стран НАТО.

"Ну и в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а еще и сами бы просили об этом "старшего брата". "По просьбам трудящихся", так сказать", — резюмировал политик.

Сенатор Сергей Цеков вообще назвал организаторов учений "больными людьми".