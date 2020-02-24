В Москве дали оценку учениям США по отражению российского ядерного удара. Российские политики пришли к выводу, что состоявшиеся военные игры — блеф и провокация.
Напомним, учения предполагали сценарий, по которому в Европе разворачивается война с Россией. Она, по задумке авторов игры, наносит удары ядерным оружием малой мощности. США имитировали ответные действия. В учениях кроме военных приняли участие также конгрессмены для того, чтобы попытаться просчитать действия во время ядерного кризиса.
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что деятели Соединенных Штатов — мастера по части имитации и блефа.
"В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причем не только на российском направлении", — сказала Ковитиди.
Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев считает, что Вашингтон с помощью этих учений попытался подогреть чувство страха перед Россией, а кроме того, это успокоительное средство для слабых стран НАТО.
"Ну и в-третьих, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. Чтобы люди не просто не боялись этого, как в конце 70-х, а еще и сами бы просили об этом "старшего брата". "По просьбам трудящихся", так сказать", — резюмировал политик.
Сенатор Сергей Цеков вообще назвал организаторов учений "больными людьми".
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