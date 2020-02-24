"Стоят у наших границ внаглую": Жириновский оценил "ядерные" учения США

Глава ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Владимир Жириновский выразил возмущение по поводу недавних учений США в Европе, во время которых западные военные репетировали действия в ситуации гипотетического ядерного удара России.

Главу либерал-демократов возмутило происшедшее. Он подчеркнул, что Москва "активно проявляет агрессию" только в головах деятелей Минобороны США и руководства НАТО. А вот Соединенные Штаты постоянно проводят маневры вблизи России.

"Они стоят у наших границ — внаглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием и отрабатывают учения — ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем", — заявил политик.

Владимир Жириновский предложил ответить Вашингтону учениями России у рубежей США в Мексике.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о проведенных учениях США, в которых Россия якобы нанесла ядерный удар по Европе.