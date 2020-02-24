США учились отражать ядерный удар России

Соединенные Штаты провели учения на территории Европы. В заявленных задачах говорилось о том, что цель маневров — отработка действий на случай возможного ядерного удара России.

"Это было учение, и сценарий включал в себя европейскую ситуацию, когда вы ведете войну с Россией и Россия решает использовать маломощное ограниченное ядерное оружие против объекта на территории НАТО", — рассказал представитель Пентагона.

Сценарий учений подразумевал имитацию обращения к министру обороны и президенту для принятия совместного решения о возможном ответе на действия России. Как отметили в Пентагоне, участники военной игры получили четкое понимание того, как надо поступать в такой ситуации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о заявлении Украины о способности "выжечь российские войска" мощным оружием с безопасного расстояния.