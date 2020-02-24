Важность примирения России и Украины — маскировка нового плана Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости примирения России и Украины, а также о важности такого шага - не более чем маскировка истинных целей главы США. Такое мнение высказал в интервью ФБА "Экономика сегодня" эксперт Геворг Мирзаян.

Он отметил, что в этом нет ничего удивительного, если вспомнить о том, как активно обсуждает мир невыполнение Киевом Минских соглашений и эскалацию ситуации в Донбассе.

"Нет ничего странного в таком заявлении американского президента. Таким образом он старается проявлять активность в соответствии с актуальной повесткой, не отвлекаясь от собственных целей", — прокомментировал эксперт.

Нелюбовный треугольник

Ранее бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил о том, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно без оттепели между Россией и Украиной. Это, по мнению Мирзаяна, тоже закономерно.

"Двусторонние отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки сильно ухудшились из-за конфронтации с украинской стороной. Это связано с тем, что американская сторона использовала так называемый "украинский кейс" с целью создать очередные проблемы для российской стороны на ее границах. Москва на такую политику ответила четко, так, как должна была. А Соединенные Штаты в свою очередь выступили на стороне Украины, якобы оказывая ей поддержку и защищая ее", — объяснил Геворг Мирзаян.

Теперь у Трампа некий новый план в отношении России, где вновь какую-то роль должна сыграть Украина.