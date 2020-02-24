На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Гражданам Украины, которые сейчас пребывают в санаториях после эвакуации из Китая, запретили передавать продукты питания.

Это сделано, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко ради безопасности эвакуированных людей.

"Чтобы избежать обсервации еще и по диарейным заболеваниям", — сказал министр.

В Минздраве Украины отметили, что в санаториях работают пищеблоки. Повара готовят пищу даже для тех, кому нужны специализированные диеты.

Только средства гигиены

Сейчас при запрете на передачу еды в зоны карантина в Новых Санжарах Полтавской области можно передавать только гигиенические средства. Если родственники или близкие приносят еду, то волонтеры Красного креста решают, что с ней делать.

Напомним, несколько десятков украинцев прибыли самолетом из Китая 20 февраля. Их поместили в карантин. Местные жители устроили беспорядки, чтобы не пустить соотечественников: