Гражданам Украины, которые сейчас пребывают в санаториях после эвакуации из Китая, запретили передавать продукты питания.
Это сделано, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко ради безопасности эвакуированных людей.
"Чтобы избежать обсервации еще и по диарейным заболеваниям", — сказал министр.
В Минздраве Украины отметили, что в санаториях работают пищеблоки. Повара готовят пищу даже для тех, кому нужны специализированные диеты.
Сейчас при запрете на передачу еды в зоны карантина в Новых Санжарах Полтавской области можно передавать только гигиенические средства. Если родственники или близкие приносят еду, то волонтеры Красного креста решают, что с ней делать.
Напомним, несколько десятков украинцев прибыли самолетом из Китая 20 февраля. Их поместили в карантин. Местные жители устроили беспорядки, чтобы не пустить соотечественников:
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