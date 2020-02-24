Виноваты туристы: Париж атакуют постельные клопы

Во французской столице из-за нашествия насекомых паразитов сложилась чрезвычайная ситуация.

Как сообщают СМИ, правительство пятой республики запустило горячую линию, на которую предлагают обращаться жителям Парижа, в чьих домах "поселились" постельные клопы.

На сегодняшний день в Париже уже обработано 400 тысяч адресов, которые называли позвонившие на горячую линию.

Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, в Париже этих насекомых не было замечено с 50-х годов прошлого века.

"В министерстве жилищного развития Франции считают, что причиной появления и стремительного распространения клопов в столице страны стал туризм — люди привозят их с собой из путешествий. Плохо то, что современные насекомые очень устойчивы к препаратам, предназначенным для их уничтожения, — пишет издание.

Проблема для парижан не нова

Кстати, отмечает автор материала, проблема эта появилась не сегодня: на то, что он избавит город от клопов "делал ставку в своей предвыборной кампании кандидат в мэры французской столицы Бенджамин Гриво.