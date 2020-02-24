Во французской столице из-за нашествия насекомых паразитов сложилась чрезвычайная ситуация.
Как сообщают СМИ, правительство пятой республики запустило горячую линию, на которую предлагают обращаться жителям Парижа, в чьих домах "поселились" постельные клопы.
На сегодняшний день в Париже уже обработано 400 тысяч адресов, которые называли позвонившие на горячую линию.
Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным издания, в Париже этих насекомых не было замечено с 50-х годов прошлого века.
"В министерстве жилищного развития Франции считают, что причиной появления и стремительного распространения клопов в столице страны стал туризм — люди привозят их с собой из путешествий. Плохо то, что современные насекомые очень устойчивы к препаратам, предназначенным для их уничтожения, — пишет издание.
Кстати, отмечает автор материала, проблема эта появилась не сегодня: на то, что он избавит город от клопов "делал ставку в своей предвыборной кампании кандидат в мэры французской столицы Бенджамин Гриво.
"Политик обещал избавить город от клопов за 100 дней. Но снял свою кандидатуру с выборов", — напоминает The Guardian.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.