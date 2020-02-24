За минувшие выходные в Южной Корее, по данным республиканского минздрава, были выявлены 161 человек, зараженных коронавирусом.
"Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, у нас зарегистрировано 763 зараженных COVID-2019. В больницах Южной Кореи скончались еще двое пациентов. Теперь таких случаев — 7", — написано в документе, распространенном сегодня Центром по контролю и профилактике заболеваний РК.
Есть гипотеза, что усиление распространения коронавируса могло быть спровоцировано религиозными практиками культа Синчхончжи — 458 заболевших — прихожане одно "молельного дома":
"все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи", — поясняет агентство Рёнхап.
По версии издания, заразить всех могла 61-летняя женщина, которая участвовала в службах, уже будучи больной, но не зная об этом.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.