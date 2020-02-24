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Источник Правда.Ру

Число зараженных коронавирусом растет в Южной Корее

Мир

За минувшие выходные в Южной Корее, по данным республиканского минздрава, были выявлены 161 человек, зараженных коронавирусом.

"Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, у нас зарегистрировано 763 зараженных COVID-2019. В больницах Южной Кореи скончались еще двое пациентов. Теперь таких случаев — 7", — написано в документе, распространенном сегодня Центром по контролю и профилактике заболеваний РК.

По данным южнокорейского минздрава,

  • больше всего новых случав заражения коронавирусом в городе Тэгу — 131
  • 10 — в провинции Кёнгидо,
  • 11 — в Кёнсан-Пукто,
  • остальные -единичные в разных районах страны.

Версия появления эпидемии

Есть гипотеза, что усиление распространения коронавируса могло быть спровоцировано религиозными практиками культа Синчхончжи — 458 заболевших — прихожане одно "молельного дома":

"все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи", — поясняет агентство Рёнхап.

По версии издания, заразить всех могла 61-летняя женщина, которая участвовала в службах, уже будучи больной, но не зная об этом.

В Тэгу сейчас

  • на карантин помещены 9 336 верующих секты,
  • из них у 1 276 отмечаются симптомы вируса,
  • с 604 прихожанами — как отмечают власти города — "пока не удается связаться".
Темы тэгу верующие южная корея коронавирус распространение
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