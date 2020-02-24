150 рецептурных препаратов могут исчезнуть из аптек США

В случае, если еще какое-то время не удастся хотя бы стабилизировать ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае, в США может остановиться производство примерно 150 рецептурных лекарственных препаратов, многие из которых не имеют аналогов в стране.

О сложностях фармацевтики Соединенных Штатов рассказал со ссылкой на источники в Минздраве США портал Axios.

По данным издания, КНР — крупнейший поставщик компонентов, используемых для изготовления лекарств, которые продаются в США.

"Сейчас фармацевтические компании всерьез опасаются, что, поскольку из-за коронавируса в Китае снижены в разы производственные возможности, в Штатах может начаться дефицит лекарственных препаратов", — написано в материале Axios.

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