Сегодня, 23 февраля, в Twitter появилась информация о том, что корабль Hansa Rotenburg, загруженный турецким оружием, подходит к порту города Мисурата в Ливии. Об этом сообщил один из пользователей социальной сети.
Cудно идет под флагом Либерии, хотя оно вышло из турецкого порта Мерсин. В пункт назначения корабль прибудет в 9 часов вечера. Также известно, что груз судно получило в четырех турецких портах. На корабле переправляют оружие, боеприпасы и военную технику.
Поставки вооружения в Ливию являются нарушением эмбарго ООН, но Турция продолжает действовать в обход ограничения и помогать террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
В подконтрольные ПНС Мисурату и Триполи постоянно приходят поставки с оружием. К примеру, 21 февраля в Мисурату пришло военное десантное судно с разнообразным вооружением. Там были танки, РСЗО и бронемашины. Помощь Анкары бандитскому ПНС способствует эскалации конфликта в Ливии.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.