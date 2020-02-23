В ливийскую Мисурату отправилось очередное турецкое судно с оружием

Сегодня, 23 февраля, в Twitter появилась информация о том, что корабль Hansa Rotenburg, загруженный турецким оружием, подходит к порту города Мисурата в Ливии. Об этом сообщил один из пользователей социальной сети.

Cудно идет под флагом Либерии, хотя оно вышло из турецкого порта Мерсин. В пункт назначения корабль прибудет в 9 часов вечера. Также известно, что груз судно получило в четырех турецких портах. На корабле переправляют оружие, боеприпасы и военную технику.

Поставки вооружения в Ливию являются нарушением эмбарго ООН, но Турция продолжает действовать в обход ограничения и помогать террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В подконтрольные ПНС Мисурату и Триполи постоянно приходят поставки с оружием. К примеру, 21 февраля в Мисурату пришло военное десантное судно с разнообразным вооружением. Там были танки, РСЗО и бронемашины. Помощь Анкары бандитскому ПНС способствует эскалации конфликта в Ливии.