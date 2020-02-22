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Источник Правда.Ру

Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

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Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии. Судно привезло боеприпасы и военную технику.

Как рассказывают источники в Мисурате, речь идет о сотне тонн различного вооружения, в том числе и новейшие разработки со страшной разрушительной силой. Речь идет о танках Leopard 1T, бронемашинах ARMA и РСЗО Kasirga. Последний вид военной техники, к примеру, представляет собой тактическую ракетную систему  калибром в 300 миллиметров. Она способна поражать открытые групповые цели, а также технику с легкой броней. Вооружение является самым мощным и дальнобойным в турецкой армии.

А вот «Леопард» является основной боевой единицей танковой дивизии Турции. Машина производится в ФРГ и способна работать со 105-мм боеприпасами. Это стандартизированные снаряды НАТО. А еще танк несет дополнительный боекомплект для своих пулеметов объемом до 5,2 тысячи патронов. Танк способен стрелять фугасными, бронебойными и осколочными снарядами.

Снимки жителей Триполи, размещенные в соцсети Twitter, доказывают присутствие в городе также САУ Т-155 Firtina. 

Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения. 405334.jpeg

Самоходная установка также находится на вооружении турецкой армии и ничем не хуже по силе и дальности поражения, чем описанная выше техника. Это дальнобойное орудие с большой скоростью стрельбы. Оно способно совершать до шести выстрелов в минуту. Если же переключится в режим «шквальный огонь», то можно выпускать по три раза каждые 15 секунд.

Как заявляют свидетели, наблюдавшие прибытие военного корабля, вместе с боевой техникой для помощи ПНС Ливии на берег сошли около 700 боевиков. Судно прибыло 21 февраля и на данный момент остается в порту Мисураты.

Вся эта ситуация доказывает нарушение Турцией оружейного эмбарго ООН, продленного в 2020 году. При этом турецкий президент в открытую заявляет о военной поддержке так называемого ПНС Ливии. Мировому сообществу предстоит установить контроль над поставками вооружений в Ливию. 

Темы пнс ливия турция правительство национального согласия
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