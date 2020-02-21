Конгрессмен Коллинз не захотел возглавить нацразведку США

Выборы в сенат в штате Джорджия не позволят принять конгрессмену Коллинзу предложение стать главой национальной разведки США. Его кандидатуру на этот пост рассматривает президент Дональд Трамп.

Конгрессмен пояснил журналистам, что не заинтересован в этой работе.

"Это не та работа, которая меня интересует, в настоящее время я не принял бы это, поскольку баллотируюсь в сенат здесь в Джорджии", — заявил политик.

Ранее временно исполняющим обязанности главы нацразведки был назначен Роберт Гренелл. До этого он работал послом США в Германии.