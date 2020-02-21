Эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо

Регулярные обследования проводят среди эвакуированных из города Ухань украинцев и иностранцев. Их самочувствие врачи оценивают как хорошее.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В настоящее время все, кто находится здесь, чувствуют себя хорошо", — написала в социальных сетях глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая.

45 граждан Украины и 27 иностранцев вывезли из города Ухань и поместили на карантин в медцентр нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Медики отмечают, что ни у кого из эвакуированных признаков ни коронавируса, ни даже ОРВИ нет.