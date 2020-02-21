В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании

По запросу США в Испании задержали россиянку Олесю Красилову. Она находится в испанской тюрьме.

Девушка является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" и работает переводчицей. В середине февраля она отправилась в командировку в Испанию и была задержана в аэропорту при попытке улететь в Россию.

"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", — сообщили в МИД.

Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы все права россиянки были соблюдены.