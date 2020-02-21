Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы

Попытки интегрировать Украину в Европу, расширение сотрудничества с НАТО — такие причины охлаждения отношений между Украиной и Россией называет эксперт. Свое мнение высказал заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

В СССР Украина была второй по величине и количеству населения республикой. После распада Союза Украину стал перетягивать к себе Запад. Начались поставки оружия, попытки интеграции. Все это ослабило братские отношения между русскими и украинцами.

"Украина с точки зрения экономических поставок, с точки зрения транзита, с точки зрения индустрии, я имею в виду индустрию, связанную с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, она для рынка Евразийского союза представляла большой интерес", — подчеркнул Александр Гущин.

По его словам, Украина превращается для Европы в некий сервисный центр.

Ранее Владимир Путин отметил, что Украину и Россию намеренно пытаются поссорить другие страны. Причина в том, что объединение двух стран создаст глобального конкурента, равного которому не будет в мире.