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Еще 14 россиян покинули круизный лайнер Diamond Princess

Мир

970 человек выпустили с борта круизного лайнера Diamond Princess. Ни у кого из них за две недели карантина не было выявлено признаков коронавируса.

Среди сошедших на берег пассажиров 14 россиян. Всем были даны рекомендации по соблюдению мер безопасности. Им предстоит тщательно следить за своим здоровьем и регулярно измерять температуру.

Ранее сообщалось, что коронавирус вышел за границы Китая. По всему миру насчитывается 1,25 тыс. инфицированных коронавирусом.

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