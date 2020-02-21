Очередному дипломату отказали в визе США

Георгий Михно не смог получить американскую визу. Он занимает пост заместителя директора департамента по новым вызовам МИД России.

Дипломат должен был присутствовать на мероприятии по борьбе с поставками оружия террористам. Его место пустовало.

"Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", — отметил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Ранее США отказали в визе главе российской делегации Константину Воронцову. Он не смог участвовать в организационном заседании комиссии по разоружению в ООН, которое из-за его отсутствия отменили.