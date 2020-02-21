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Источник Правда.Ру

Власти Ухани: количество заразившихся коронавирусом растет

Мир

Число заразившихся коронавирусом граждан в Китае растет с каждым днем. Чтобы разместить всех пациентов, в Ухани построят еще 19 временных больниц.

Об этом сообщили местные власти.

"Несмотря на положительные изменения и снижение числа ежедневно выявляемых инфицированных, а также лиц с повышенной температурой, ситуация по-прежнему остаётся серьёзной. Количество заразившихся каждый день заметно увеличивается, и крайне необходимы дополнительные больничные койки", — рассказал первый вице-мэр Ухани Ху Ябо.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Киргизия временно приостановила выдачу виз гражданам КНР. Россия с 20 февраля закрыла для китайцев въезд на свою территорию.

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