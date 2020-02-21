В Совбезе России обсудили ситуацию в Идлибе

Обострение ситуации в Сирии станет поводом для телефонного разговора двух президентов. Вечером 21 февраля тему обсудят Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщили в Кремле. Также сегодня президент России обсудил этот вопрос в Совете безопасности страны.

"Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции заявил, что в Идлибе идет настоящая война. В ситуацию готовы вмешаться и организовать саммит главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.